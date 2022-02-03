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Курс євро впав нижче 32 гривень

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 17:52
Курс євро впав нижче 32 гривень Фото: курс євро впав на 23 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,91 гривень за євро. Це на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,9198 гривень за євро (-0,2221 грн). При цьому курс євро на 3 лютого становить 32,1419 гривень за євро.

Курс євро впав нижче 32 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро впав після зростання протягом двох днів поспіль.

Курс євро впав нижче 32 гривень

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 20 копійок до 32,19 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,16 гривень за євро.

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