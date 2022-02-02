Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 2 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 13 копеек до 28,30 гривен за доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,99 гривен за евро.