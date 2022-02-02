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Межбанк закрылся снижением курса доллара

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Украина, Среда 02 февраля 2022 17:07
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара упал на 13 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 2 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 13 копеек до 28,30 гривен за доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,99 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2850 - 28,3050 грн/доллар, евро 31,9761 - 31,9988 грн/евро, российский рубль 0,3706 - 0,3710 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, 1 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,4100 - 28,4300 грн/доллар, евро 31,9981 - 32,0207 грн/евро, российский рубль 0,3708 - 0,3712 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,38 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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