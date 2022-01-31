Курс евро упал ниже 32 гривен
Фото: курс евро упал на 32 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,74 гривен за евро. Это на 28 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 1 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,7464 гривен за евро (-0,2829 грн). При этом курс евро на 31 января составляет 32,0293 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро снижается третий день подряд.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,76 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,74 гривен за евро.