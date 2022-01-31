Курс доллара на межбанке упал еще на 30 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 31 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 31 копейку до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,76 гривен за евро.