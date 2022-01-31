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Курс доллара на межбанке упал еще на 30 копеек

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Украина, Понедельник 31 января 2022 17:14
Курс доллара на межбанке упал еще на 30 копеек Фото: курс доллара упал на 31 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 31 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 31 копейку до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,76 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 31,7460 - 31,7684 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3661 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке упал еще на 30 копеек

Напомним, 28 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,6800 - 28,7000 грн/доллар, евро 32,0097 - 32,0292 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3684 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс снизился на 33 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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