Курс євро впав нижче 32 гривень
Фото: курс євро впав на 32 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,74 гривень за євро. Це на 28 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 1 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,7464 гривень за євро (-0,2829 грн). При цьому курс євро на 31 січня становить 32,0293 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро знижується третій день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 26 копійок до 31,76 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,74 гривень за євро.