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Курс євро впав нижче 32 гривень

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 17:50
Курс євро впав нижче 32 гривень Фото: курс євро впав на 32 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,74 гривень за євро. Це на 28 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,7464 гривень за євро (-0,2829 грн). При цьому курс євро на 31 січня становить 32,0293 гривень за євро.

Курс євро впав нижче 32 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро знижується третій день поспіль.

Курс євро впав нижче 32 гривень

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 26 копійок до 31,76 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,74 гривень за євро.

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