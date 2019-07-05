Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит меньше 26 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июля 2019 года снизился на 14 копеек до 25,68 грн/доллар, курс в покупке до 25,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 30 копеек до 28,81 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,6400 - 25,6800 грн/доллар, евро 28,7680 - 28,8129 грн/евро, российский рубль 0,4019 - 0,4030 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6400 25,6800

EUR/UAH 28,7680 28,8129

RUB/UAH 0,4019 0,4030

Напомним, 4 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,7900 - 25,8200 грн/доллар, евро 29,0911 - 29,1146 грн/евро, российский рубль 0,4061 - 0,4067 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,71 грн/доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 июля установлен на таком уровне: 2571,1361 гривен за 100 долларов (-15,9474 гривен).