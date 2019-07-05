Курс євро впав нижче 29 гривень вперше з травня 2017

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала ще на 25 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2019 рокув порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 25 копійок до 28,95 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 липня, встановлений на такому рівні 2895,0992 гривні за 100 євро (-25,2007 грн).

При цьому курс євро на 5 липня становить 2920,2999 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Відзначимо, в останній раз офіційний курс євро знаходився нижче рівня 29 гривень більше ніж два роки тому 15 травня 2017 року - 2879,346 гривні за 100 євро.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 15 копійок до 29,35 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,60 - 29,20 (28,70 - 29,30 - 4 липня), продажу 29,20 - 29,70 (29,30 - 29,80 - 4 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,86 (29,00 - 4 липня), продажу - 29,35 (29,50 - 4 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився 30 копійок до 28,81 гривень за євро. Курс покупки становить 28,76 грн/євро.