НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 21 копейку до 29,20 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 июля установлен на таком уровне 2920,2999 гривны за 100 евро (-17,2486 грн).

При этом курс евро на 4 июля составляет 2941,2439 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 4 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 14 копеек до 29,50 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,70 - 29,30 (29,00 - 29,50 - 3 июля), продажи 29,30 - 29,80 (29,50 - 30,00 - 3 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,00 (29,20 - 3 июля), продажи - 29,50 (29,64 - 3 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился 19 копеек до 29,11 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,09 грн/евро.