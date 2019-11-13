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Курс доллара упал ниже уровня 24,50 гривен

Новости » Финансы     13.11.2019 - 12:25
Курс доллара упал ниже уровня 24,50 гривен
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до 24,30 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 24,50 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,03 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,29 (24,39 - 12 ноября), продажи - 24,50 (24,58 - 12 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,78 - 12 ноября), продажи - 27,03 (27,16 - 12 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,53 - 12 ноября), продажи 3,85 (3,87 - 12 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,40-24,80 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 13 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 24,36 гривен за доллар, курс в покупке до 24,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,79 гривен за евро.

Курс доллара упал ниже уровня 24,50 гривен

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 ноября справочный курс на уровне 24,31 грн/доллар, повысив его по сравнению с 12 ноября (24,46). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Ка сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 13 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 10,897 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 5 ноября объем был 3,139 млрд грн. Приток средств нерезидентов в ОВГЗ является главной причиной укрепления гривны.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 4-12 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 372,00 млн долларов, что на 215,10 млн долларов больше, чем неделей ранее (156,90 млн долларов).

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