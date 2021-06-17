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Курс евро упал до минимума с августа прошлого года

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,44 гривен за евро. Это на 33 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 июня установлен на таком уровне: 32,4424 гривен за евро (-0,3298 грн). При этом курс евро на 17 июня составляет 32,7722 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс упал до минимума с августа прошлого года. Ниже курс был только 30 августа 2020 года - 32,4279 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 36 копеек до 32,49 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 32,46 гривен за евро.

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