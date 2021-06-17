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Курс євро впав до мінімуму з серпня минулого року

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,44 гривень за євро. Це на 33 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 червня встановлено на такому рівні: 32,4424 гривень за євро (-0,3298 грн). При цьому курс євро на 17 червня становить 32,7722 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму з серпня минулого року. Нижче курс був тільки 30 серпня 2020 року - 32,4279 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 36 копійок до 32,49 гривень за євро.. Курс купівлі становить 32,46 гривень за євро.

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