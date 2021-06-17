Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 17 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 13 копеек до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 36 копеек до 32,49 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 16 июня 2021 года закрылись в диапазоне: 27,0850 - 27,1050 грн/доллар, евро 32,8351 - 32,8593 грн/евро, российский рубль 0,3763 - 0,3767 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2150 - 27,2350 грн/доллар, евро 32,4674 - 32,4913 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3770 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара растет второй день подряд после того, как упал до минимума почти за год.

Курс гривны к доллару на 18 июня установлен на таком уровне: 27,1712 гривен за 1 доллар (+0,1437 грн). При этом курс доллара на 17 июня составляет 27,0275 гривен за 1 доллар.