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Курс евро вырос после падения до многомесячного минимума

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Украина, Среда 16 июня 2021 17:52
Курс евро вырос после падения до многомесячного минимума Фото: курс евро вырос на 16 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,77 гривен за евро. Это на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 июня установлен на таком уровне: 32,7722 гривен за евро (+0,1556 грн). При этом курс евро на 16 июня составляет 32,6166 гривен за евро.

Курс евро вырос после падения до многомесячного минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро вырос после падения накануне до минимума с августа 2020 года.

Курс евро вырос после падения до многомесячного минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,85 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,83 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 июня установлен на таком уровне: 27,0275 гривен за 1 доллар (+0,1017 грн). При этом курс доллара на 16 июня составляет 26,9258 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне курс упал до минимума почти за год.

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