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Курс евро упал до минимума за 2,5 месяца

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Понедельник 14 июня 2021 17:54
Курс евро упал до минимума за 2,5 месяца Фото: курс евро упал на 9 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,70 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 июня установлен на таком уровне: 32,7053 гривен за евро (-0,0852 грн). При этом курс евро на 14 июня составляет 32,7905 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума за 2,5 месяца

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс упал до минимума за 2,5 месяца. Ниже курс был только 4 апреля - 32,7003 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума за 2,5 месяца

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,64 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 32,62 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 26,99 гривен за доллар. Курс снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 июня установлен на таком уровне: 26,9957 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 14 июня составляет: 27,0404 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал ниже 27 гривен впервые за 11 месяцев. Ниже курс был только 13 июля 2020 года - 26,9505 гривен за доллар.

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