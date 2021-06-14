Курс євро впав до мінімуму за 2,5 місяці

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,70 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за 2,5 місяці. Нижче курс був тільки 4 квітня - 32,7003 гривень за євро.

Офіційний курс євро на 15 червня встановлено на такому рівні: 32,7053 гривень за євро (-0,0852 грн). При цьому курс євро на 14 червня становить 32,7905 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 32,64 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 32,62 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 гривень за долар. Курс знизився на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлено на такому рівні: 26,9957 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 14 червня становить: 27,0404 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав нижче 27 гривень вперше за 11 місяців. Нижче курс був тільки 13 липня 2020 року - 26,9505 гривень за долар.