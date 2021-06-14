ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс євро впав до мінімуму за 2,5 місяці

Новость на русском →
Понеділок 14 червня 2021 17:54
Курс євро впав до мінімуму за 2,5 місяці Фото: курс євро впав на 9 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,70 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 червня встановлено на такому рівні: 32,7053 гривень за євро (-0,0852 грн). При цьому курс євро на 14 червня становить 32,7905 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму за 2,5 місяці

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за 2,5 місяці. Нижче курс був тільки 4 квітня - 32,7003 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму за 2,5 місяці

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 32,64 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 32,62 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 гривень за долар. Курс знизився на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлено на такому рівні: 26,9957 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 14 червня становить: 27,0404 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав нижче 27 гривень вперше за 11 місяців. Нижче курс був тільки 13 липня 2020 року - 26,9505 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка курс НБУ Курс гривні Курс євро
NEWS
У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити
У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити
DAILY
Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків