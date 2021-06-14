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Курс доллара упал ниже 27 гривен впервые с июля прошлого года

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Понедельник 14 июня 2021 16:00
Курс доллара упал ниже 27 гривен впервые с июля прошлого года Фото: курс доллара упал ниже 27 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 26,99 гривен за доллар. Курс снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 июня установлен на таком уровне: 26,9957 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 14 июня составляет: 27,0404 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал ниже 27 гривен впервые с июля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал ниже 27 гривен впервые за 11 месяцев. Ниже курс был только 13 июля 2020 года - 26,9505 гривен за доллар.

Курс доллара упал ниже 27 гривен впервые с июля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,03 гривен за доллар, курс в покупке до 27,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,71 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен

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