Курс евро упал до 32 гривен
Фото: курс евро упал на 32 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,02 гривен за евро. Это на 32 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 31 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,0293 гривен за евро (-0,3139 грн). При этом курс евро на 28 января составляет 32,3432 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро снижается второй день подряд.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,02 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,00 гривен за евро.