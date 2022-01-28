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Курс доллара на межбанке упал более чем на 20 копеек

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Украина, Пятница 28 января 2022 17:05
Курс доллара на межбанке упал более чем на 20 копеек Фото: курс доллара упал на 22 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 28 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 22 копейки до 28,70 гривен за доллар, курс в покупке до 28,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,02 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,6800 - 28,7000 грн/доллар, евро 32,0097 - 32,0292 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3684 грн/рубль. В течение дня курс поднимался выше уровня 29,00 гривен.

Курс доллара на межбанке упал более чем на 20 копеек

Напомним, 27 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,9000 - 28,9200 грн/доллар, евро 32,2524 - 32,2747 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль. В течение дня курс поднимался выше уровня 29,00 гривен.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,78 гривен за доллар. Курс снизился на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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