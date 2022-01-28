Курс доллара на межбанке упал более чем на 20 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 28 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 22 копейки до 28,70 гривен за доллар, курс в покупке до 28,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,02 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,6800 - 28,7000 грн/доллар, евро 32,0097 - 32,0292 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3684 грн/рубль. В течение дня курс поднимался выше уровня 29,00 гривен. Напомним, 27 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,9000 - 28,9200 грн/доллар, евро 32,2524 - 32,2747 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль. В течение дня курс поднимался выше уровня 29,00 гривен.