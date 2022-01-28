Курс євро впав до 32 гривень
Фото: курс євро впав на 32 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,02 гривень за євро. Це на 32 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 31 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,0293 гривень за євро (-0,3139 грн). При цьому курс євро на 28 січня становить 32,3432 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро знижується другий день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 25 копійок до 32,02 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,00 гривень за євро.