Курс евро упал более чем на 20 копеек
Фото: курс евро упал на 22 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,45 гривен за евро. Это на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 13 декабря установлен на таком уровне: 30,4521 гривен за евро (-0,2252 грн). При этом курс евро на 10 декабря составляет 30,6773 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс евро снижается второй день подряд.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 30,38 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,36 гривен за евро.