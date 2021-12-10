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Курс євро впав більш ніж на 20 копійок

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 17:52
Курс євро впав більш ніж на 20 копійок Фото: курс євро впав на 22 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,45 гривень за євро. Це на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 грудня встановлено на такому рівні: 30,4521 гривень за євро (-0,2252 грн). При цьому курс євро на 10 грудня становить 30,6773 гривень за євро.

Курс євро впав більш ніж на 20 копійок

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знижується другий день поспіль.

Курс євро впав більш ніж на 20 копійок

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 21 копійку до 30,38 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,36 гривень за євро.

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