Курс доллара на межбанке упал ниже 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 10 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 30,38 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,9000 - 26,9200 грн/доллар, евро 30,3620 - 30,3846 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3665 грн/рубль. Напомним, 9 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0500 - 27,0700 грн/доллар, евро 30,5719 - 30,5945 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3682 грн/рубль.