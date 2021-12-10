Курс доллара на межбанке упал ниже 27 гривен
Курс доллара на межбанке в продаже 10 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 30,38 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,9000 - 26,9200 грн/доллар, евро 30,3620 - 30,3846 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3665 грн/рубль.
Напомним, 9 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0500 - 27,0700 грн/доллар, евро 30,5719 - 30,5945 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3682 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара падает четвертый день подряд после трехнедельного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.