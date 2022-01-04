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Курс евро упал на 15 копеек

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Украина, Вторник 04 января 2022 15:57
Курс евро упал на 15 копеек Фото: курс евро упал на 15 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 30,77 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 января 2022 года установлен на таком уровне: 30,7739 гривен за евро (-0,1487 грн). При этом курс евро на 4 января составляет 30,9226 гривен за евро.

Курс евро упал на 15 копеек

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро упал после роста в предыдущий торговый день.

Курс евро упал на 15 копеек

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,90 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,88 гривен.

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