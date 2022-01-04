Курс евро упал на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 30,77 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 5 января 2022 года установлен на таком уровне: 30,7739 гривен за евро (-0,1487 грн). При этом курс евро на 4 января составляет 30,9226 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро упал после роста в предыдущий торговый день.

Скриншот bank.gov.ua