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Межбанк открылся ростом курса доллара в первый торговый день года

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Украина, Вторник 04 января 2022 10:14
Межбанк открылся ростом курса доллара в первый торговый день года Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 января 2022 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,37 гривен за доллар, курс в покупке до 27,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,3500 - 27,3700 грн/доллар, евро 30,8836 - 30,9062 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3664 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара в первый торговый день года

Согласно графику, который обнародовал НБУ, сегодня - первый торговый день на валютном рынке в 2022 году.

Напомним, 30 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3100 - 27,3300 грн/доллар, евро 30,9558 - 30,9785 грн/евро, российский рубль 0,3655 - 0,3659 грн/рубль

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря - 4 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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