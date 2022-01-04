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Курс євро впав на 15 копійок

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 15:57
Курс євро впав на 15 копійок Фото: курс євро впав на 15 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,77 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 30,7739 гривень за євро (-0,1487 грн). При цьому курс євро на 4 січня становить 30,9226 гривень за євро.

Курс євро впав на 15 копійок

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро впав після зростання в попередній торговий день.

Курс євро впав на 15 копійок

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,90 гривень за євро. Курс в покупці становить 30,88 гривень.

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