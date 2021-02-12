Курс євро знизився після трьох днів зростання

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,68 гривень за євро. Це на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 15 лютого встановлено на такому рівні: 33,6801 гривень за євро (-0,131 грн). При цьому курс євро на 12 лютого становить 33,8111 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,73 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,71 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого встановлено на такому рівні: 27,844 гривень за 1 долар (+0,0056 грн). При цьому курс долара на 12 лютого становить: 27,8384 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.