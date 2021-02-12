ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс євро знизився після трьох днів зростання

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 17:55
Курс євро знизився після трьох днів зростання Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,68 гривень за євро. Це на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 лютого встановлено на такому рівні: 33,6801 гривень за євро (-0,131 грн). При цьому курс євро на 12 лютого становить 33,8111 гривень за євро.

Курс євро знизився після трьох днів зростання

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,73 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,71 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого встановлено на такому рівні: 27,844 гривень за 1 долар (+0,0056 грн). При цьому курс долара на 12 лютого становить: 27,8384 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка курс НБУ Курс гривні Курс євро
NEWS
Негода в Україні: школам рекомендують перейти на дистанційний формат
Негода в Україні: школам рекомендують перейти на дистанційний формат
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ