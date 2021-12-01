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Курс евро снизился после пятидневного роста

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Украина, Среда 01 декабря 2021 17:52
Курс евро снизился после пятидневного роста Фото: курс евро упал на 8 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,84 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 декабря установлен на таком уровне: 30,8443 гривен за евро (-0,0778 грн). При этом курс евро на 30 ноября составляет 30,9221 гривен за евро.

Курс евро снизился после пятидневного роста

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился после роста в течение пяти дней подряд.

Курс евро снизился после пятидневного роста

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,03 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,01 гривен за евро.

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