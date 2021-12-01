ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс євро знизився після п'ятиденного зростання

Новость на русском →
Україна, Середа 01 грудня 2021 17:52
Курс євро знизився після п'ятиденного зростання Фото: курс євро впав на 8 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,84 гривень за євро. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 грудня встановлено на такому рівні: 30,8443 гривень за євро (-0,0778 грн). При цьому курс євро на 30 листопада становить 30,9221 гривень за євро.

Курс євро знизився після п'ятиденного зростання

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився після зростання протягом п'яти днів поспіль.

Курс євро знизився після п'ятиденного зростання

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,03 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,01 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
DAILY
Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України