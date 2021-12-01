Курс євро знизився після п'ятиденного зростання
Фото: курс євро впав на 8 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,84 гривень за євро. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 2 грудня встановлено на такому рівні: 30,8443 гривень за євро (-0,0778 грн). При цьому курс євро на 30 листопада становить 30,9221 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс євро знизився після зростання протягом п'яти днів поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,03 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,01 гривень за євро.