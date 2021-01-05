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Курс евро снизился после обновления трехлетнего максимума

Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта отошла от уровня 35 гривен за евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,93 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 декабря установлен на таком уровне: 34,846 гривен за евро (-0,0929 грн). При этом курс евро на 5 января составляет 34,9389 гривен за евро.

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Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 32 копейки до 34,64 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,62 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 января установлен на таком уровне: 28,4028 гривен за 1 доллар (-0,0282 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 28,431 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после резкого роста накануне.

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