Курс евро обновил трехлетний максимум

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта приблизилась к уровню 35 гривен за евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,93 гривен за евро. Это на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 декабря установлен на таком уровне: 34,9389 гривен за евро (+0,1993 грн). При этом курс евро на 4 января составляет 34,7396 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был только 30 января 2018 года - 34,96 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 34,96 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,94 гривен за евро.

Напомним, официальный курс евро к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение 2020 года вырос на 31,5% (с 26,422 гривен за евро на 31 декабря 2019 года).