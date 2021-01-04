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Курс евро обновил трехлетний максимум

Киев, Понедельник 04 января 2021 17:25
Курс евро обновил трехлетний максимум
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта приблизилась к уровню 35 гривен за евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,93 гривен за евро. Это на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 декабря установлен на таком уровне: 34,9389 гривен за евро (+0,1993 грн). При этом курс евро на 4 января составляет 34,7396 гривен за евро.

Курс евро обновил трехлетний максимум

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был только 30 января 2018 года - 34,96 гривен за евро.

Курс евро обновил трехлетний максимум

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 34,96 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,94 гривен за евро.

Напомним, официальный курс евро к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение 2020 года вырос на 31,5% (с 26,422 гривен за евро на 31 декабря 2019 года).

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