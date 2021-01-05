Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 6 января

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 января установлен на таком уровне: 28,4028 гривен за 1 доллар (-0,0282 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 28,431 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после резкого роста накануне.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,47 гривен за доллар, курс в покупке до 28,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 34,90 гривен за евро.

Прогноз

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.