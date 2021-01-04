Курс доллара вырос на межбанке в первый торговый день 2021 года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 28,45 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 4 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 28,45 гривен за доллар, курс в покупке до 28,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 34,96 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4350 - 28,4550 грн/доллар, евро 34,9437 - 34,9655 грн/евро, российский рубль 0,3864 - 0,3868 грн/рубль.

Отметим, 30 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 34,7807 - 34,8147 грн/евро, российский рубль 0,3778 - 0,3884 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 января установлен на таком уровне: 28,431 гривен за 1 доллар (+0,1564 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 28,2746 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара начал 2021 год ростом после снижения в конце прошлого года.