Курс евро снизился после двухнедельного роста
Фото: курс евро упал на 15 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,19 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 20 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,1943 гривен за евро (-0,1463 грн). При этом курс евро на 19 января составляет 32,3406 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро снизился после непрерывного роста с 5 января.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,24 гривен за евро