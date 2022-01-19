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Курс евро снизился после двухнедельного роста

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Украина, Среда 19 января 2022 17:52
Курс евро снизился после двухнедельного роста Фото: курс евро упал на 15 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,19 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,1943 гривен за евро (-0,1463 грн). При этом курс евро на 19 января составляет 32,3406 гривен за евро.

Курс евро снизился после двухнедельного роста

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро снизился после непрерывного роста с 5 января.

Курс евро снизился после двухнедельного роста

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,24 гривен за евро

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