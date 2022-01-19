ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс євро знизився після двотижневого зростання

Новость на русском →
Україна, Середа 19 січня 2022 17:52
Курс євро знизився після двотижневого зростання Фото: курс євро впав на 15 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,19 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,1943 гривень за євро (-0,1463 грн). При цьому курс євро на 19 січня становить 32,3406 гривень за євро.

Курс євро знизився після двотижневого зростання

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро знизився після безперервного зростання з 5 січня.

Курс євро знизився після двотижневого зростання

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,24 гривень за євро

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривні Курс НБУ Курс євро
NEWS
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі