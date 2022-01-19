Курс євро знизився після двотижневого зростання
Фото: курс євро впав на 15 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,19 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 20 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,1943 гривень за євро (-0,1463 грн). При цьому курс євро на 19 січня становить 32,3406 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро знизився після безперервного зростання з 5 січня.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,24 гривень за євро