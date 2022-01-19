Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 19 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 32,11 гривен за евро.