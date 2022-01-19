Курс доллара перешел к снижению на межбанке
Курс доллара на межбанке в продаже 19 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 32,11 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2900 - 28,3100 грн/доллар, евро 32,0893 - 32,1120 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3698 грн/рубль.
Напомним, 18 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 32,2453 - 32,2652 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3707 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара немного снизился после достижения годового максимума. Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.