Курс евро снизился после достижения трехлетнего максимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,31 гривен за евро. Это на 24 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 октября установлен на таком уровне: 33,3133 гривен за евро (-0,2445 грн). При этом курс евро на 28 октября составляет 33,5578 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился после достижения накануне максимума почти за три года.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 33,33 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,30 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,39 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на таком уровне: 28,3989 гривен за 1 доллар (+0,0334 грн). При этом курс доллара на 28 октября составляет 28,3655 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет четвертый день подряд после снижения на прошлой неделе.