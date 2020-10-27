НБУ поднял официальный курс евро до максимума с февраля 2018 года

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта обновила максимум почти за три года

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,55 гривен за евро. Это на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 октября установлен на таком уровне: 33,5578 гривен за евро (+0,0670 грн). При этом курс евро на 27 октября составляет 33,4908 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 19 февраля 2018 года - 33,64 гривен за доллар.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,55 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,54 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на таком уровне: 28,3655 гривен за 1 доллар (+0,0303 грн). При этом курс доллара на 27 октября составляет 28,3352 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд после снижения на прошлой неделе.