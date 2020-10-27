Курс доллара продолжил рост на межбанке

Доллар растет с начала недели

Курс доллара на межбанке в продаже 27 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,38 гривен за доллар, курс в покупке до 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,55 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3650 - 28,3800 грн/доллар, евро 33,5416 - 33,5593 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3681 грн/рубль.

Отметим, 26 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3400 - 28,3550 грн/доллар, евро 33,4752 - 33,4929 грн/евро, российский рубль 0,3721 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на таком уровне: 28,3655 гривен за 1 доллар (+0,0303 грн). При этом курс доллара на 27 октября составляет 28,3352 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд после снижения на прошлой неделе.