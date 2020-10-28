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Курс доллара растет четвертый день подряд

Киев, Среда 28 октября 2020 16:19
Курс доллара растет четвертый день подряд
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар дорожает после снижения на прошлой неделе

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,39 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на таком уровне: 28,3989 гривен за 1 доллар (+0,0334 грн). При этом курс доллара на 28 октября составляет 28,3655 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет четвертый день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет четвертый день подряд после снижения на прошлой неделе.

Курс доллара растет четвертый день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,38 гривен за доллар, курс в покупке - 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 33,40 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 октября справочный курс на уровне 28,39 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 октября (28,36 грн/доллар).

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе необходимость платить ежемесячные налоги будет стимулировать продажу валюты. Это окажет дополнительную поддержку курсу гривны к доллару.

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