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Курс евро снижается второй день подряд

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Украина, Четверг 20 января 2022 17:54
Курс евро снижается второй день подряд Фото: курс евро упал на 8 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,11 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,1147 гривен за евро (-0,0796 грн). При этом курс евро на 20 января составляет 32,1943 гривен за евро.

Курс евро снижается второй день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро снижается второй день подряд после непрерывного роста в течение двух недель.

Курс евро снижается второй день подряд

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,14 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,12 гривен за евро

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