Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,11 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 21 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,1147 гривен за евро (-0,0796 грн). При этом курс евро на 20 января составляет 32,1943 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро снижается второй день подряд после непрерывного роста в течение двух недель.

Скриншот bank.gov.ua