Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,11 гривень за євро. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 21 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,1147 гривень за євро (-0,0796 грн). При цьому курс євро на 20 січня становить 32,1943 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро знижується другий день поспіль після безперервного зростання протягом двох тижнів.

Скріншот bank.gov.ua