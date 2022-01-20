Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,34 гривен за доллар, курс в покупке до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,14 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3200 - 28,3400 грн/доллар, евро 32,1262 - 32,1488 грн/евро, российский рубль 0,3699 - 0,3703 грн/рубль. Напомним, 19 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2900 - 28,3100 грн/доллар, евро 32,0893 - 32,1120 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3698 грн/рубль.