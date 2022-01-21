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Курс евро снижается третий день подряд

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Украина, Пятница 21 января 2022 17:52
Курс евро снижается третий день подряд Фото: курс евро упал на 1 копейку (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,10 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,1099 гривен за евро (-0,0048 грн). При этом курс евро на 21 января составляет 32,1147 гривен за евро.

Курс евро снижается третий день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро снижается третий день подряд после непрерывного роста в течение двух недель.

Курс евро снижается третий день подряд

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,04 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,02 гривен за евро

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