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Курс євро знижується третій день поспіль

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Україна, П'ятниця 21 січня 2022 17:52
Курс євро знижується третій день поспіль Фото: курс євро впав на 1 копійку (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,10 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,1099 гривень за євро (-0,0048 грн). При цьому курс євро на 21 січня становить 32,1147 гривень за євро.

Курс євро знижується третій день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро знижується третій день поспіль після безперервного зростання протягом двох тижнів.

Курс євро знижується третій день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 10 копійок до 32,04 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,02 гривень за євро

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