Курс евро растет второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снова поднял официальный курс евро и на 9 июля 2021 года он составит 32,31 гривен. Это на две копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 9 июля установлен на таком уровне: 32,3191 гривен за евро (+0,0281). При этом курс евро на 8 июля составлял 32,291 гривен за евро.
Фото: курс валют (скриншот сайта НБУ)
Таким образом, курс евро на этой неделе растет второй день подряд.
Фото: динамика курса евро (скриншот сайта НБУ)
Сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс евро в продаже потерял еще две копейки и был на отметке 32,16 гривен за евро. Но в течение дня тенденция изменилась, евро начал дорожать и завершил сессию на уровне 32,40 гривен.