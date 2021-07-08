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Курс євро зростає другий день поспіль

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) знову підняв офіційний курс євро і на 9 липня 2021 року він складе 32,31 гривень. Це на дві копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 липня встановлений на такому рівні: 32,3191 гривень за євро (+0,0281). При цьому курс євро на 8 липня становив 32,291 гривень за євро.

Фото: курс валют (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, курс євро на цьому тижні зростає другий день поспіль.

Фото: динаміка курсу євро (скріншот сайту НБУ)

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс євро у продажу втратив ще дві копійки і був на позначці 32,16 гривень за євро. Але протягом дня тенденція змінилася, євро почав дорожчати і завершив сесію на рівні 32,40 гривень.

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