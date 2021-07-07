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Курс евро вслед за долларом перешел к росту

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Киев, Среда 07 июля 2021 17:45
Курс евро вслед за долларом перешел к росту Фото: курс доллара повысился почти до 27,3 гривен (freepik)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2021 года поднял официальный курс евро до отметки 32,29 гривен. Это на три копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 июля установлен на таком уровне: 32,291 гривен за евро (+0,0287). При этом курс евро на 7 июля составлял 32,2623 гривен за евро.

Курс евро вслед за долларом перешел к росту

Фото: курс валют на 7 июля (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, впервые на этой неделе курс евро перешел к росту.

Курс евро вслед за долларом перешел к росту

Фото: динамика курса евро (скриншот сайта НБУ)

Межбанк

Сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс евро в продаже снизился до отметки 32,30 гривен за евро. Но в течение дня падение усилилось и торги закончились на уровне 32,23 гривен за евро в продаже.

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