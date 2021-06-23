Курс евро растет второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,60 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 24 июня установлен на таком уровне: 32,6003 гривен за евро (+0,1333 грн). При этом курс евро на 23 июня составляет 32,467 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после того, как он упал до минимума с августа прошлого года.

Скриншот (bank.gov.ua)