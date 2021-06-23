Межбанк закрылся дальнейшим ростом курса доллара
Курс доллара на межбанке в продаже 23 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,38 гривен за доллар, курс в покупке до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,77 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,3500 - 27,3800 грн/доллар, евро 32,7352 - 32,7711 грн/евро, российский рубль 0,3776 - 0,3783 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 22 июня 2021 года закрылись в диапазоне: 27,3200 - 27,3400 грн/доллар, евро 32,5162 - 32,5346 грн/евро, российский рубль 0,3733 - 0,3737 грн/рубль.
Курс НБУ
Официальный курс доллара снизился после того, как он рос в течение четырех дней подряд.
Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 27,2737 гривен за 1 доллар (-0,0313 грн). При этом курс доллара на 23 июня составляет 27,305 гривен за 1 доллар.