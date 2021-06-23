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Курс євро зростає другий день поспіль

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Україна, Середа 23 червня 2021 17:52
Курс євро зростає другий день поспіль Фото: курс євро виріс на 14 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,60 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 червня встановлено на такому рівні: 32,6003 гривень за євро (+0,1333 грн). При цьому курс євро на 23 червня становить 32,467 гривень за євро.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає другий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з серпня минулого року.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 32,77 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,73 гривень за євро.

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